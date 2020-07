Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Tatiana (27 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly, mi enamorado Santiago se ha molestado conmigo porque durante la cuarentena empecé a hablar nuevamente con mi ex a través de las redes sociales, en especial Instagram.

Todo empezó a mediados de marzo, cuando se decretó el Estado de Emergencia. Yo trabajo en un banco y Pablo, mi ex, me escribió para preguntarme si la entidad financiera donde laboro estaba atendiendo. No voy a negar que cuando vi su mensaje me causó sorpresa, sobre todo porque no teníamos contacto hace mucho y la última vez que lo vi fue cuando le reclamé por su infidelidad. Sin embargo, había pasado cuatro años desde entonces y yo ya no sentía nada por él, ni siquiera odio por lo que me hizo. Estaba curada y enfocada en mi nueva pareja, así que le respondí. Me agradeció e inmediatamente me preguntó cómo estaba. En ese momento no lo pensé y le seguí la conversación.

Pasaron días, semanas, meses y seguimos en esa dinámica, pero ya no por Instagram sino también por Whatsapp. Acepto que era una situación extraña, pero tampoco le veía el lado malo, simplemente era como volver a ser amigos. No obstante, jamás le conté a Santiago porque no tenía relevancia. Al acabar el confinamiento me encontré con “Santi”, mi actual novio, y vio que a mi celular llegó un mensaje de Pablo. Le expliqué que no había nada más que una amistad, pero él no me creyó y se fue enojado de mi casa. Doctora, no sé qué hacer para que deje de estar así. Necesito su consejo.

Ojo al dato

Tatiana, no está mal que hables con tus exparejas; sin embargo, considero que sí debiste comentárselo a Santiago, no para que te autorice, porque uno es libre de hablar con quien quiera, pero sí para saber qué opina. Al enterarse él de casualidad solo hizo que se alimentará su inseguridad. Lo mejor es que hablen para que sepa que Pablo no significa nada en tu vida.