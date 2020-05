Magaly Moro

Claudio (37 años, Los Olivos). Doctora Magaly Moro, estoy realmente dolido por lo que Dayana, mi enamorada, me hizo hace unas semanas. Iniciamos una relación en diciembre del año pasado. No éramos la mejor pareja, porque teníamos muchas diferencias; sin embargo, ambos le pusimos muchas ganas para que funcione, o por lo menos yo sí lo hice.

Ella tiene dos niñas y siempre me dejaba en claro que por sus hijas era capaz de hacer lo que sea, pero jamás pensé que esa frase podría ser cierta; lo comprobé el mes pasado, cuando Dayana me robó el dinero de mi bono. Hasta me duele contarlo. Doctora, yo soy un trabajador independiente y gracias a Dios me tocó el subsidio de 380 soles. Realmente estaba muy emocionado porque soy hijo único y tengo a mi señora madre, una mujer de 91 años, a mi cargo.

Para no exponer la salud de mi mamá, le pedí a Dayana que fuera al cajero y retire mi dinero. Mi pareja, muy amablemente, aceptó. Después de unas horas intenté llamarla para coordinar la entrega de la plata, pero Daya no contestaba el celular ni los mensajes en redes sociales. Simplemente se la tragó la tierra. Al día siguiente me mandó un WhatsApp diciendo: “Perdóname, mis hijas necesitan comer y no tengo dinero. Algún día te lo pagaré. Te amo”. Han pasado tres semanas desde entonces y realmente necesito el efectivo. Me frustra pensar en lo que hizo y quisiera denunciarla, pero también me da pena por sus pequeñas. Además, aún la sigo amando. ¿Qué hago, señora Moro?

Ojo al consejo

A veces el amor por lo hijos y la desesperación por mantenerlos a salvo pueden cambiar el destino de una madre. Esto es lo que ha pasado con Dayana. Dale más de tiempo para que se comunique contigo. Déjale un mensaje en redes indicándole las medidas que vas a tomar. Si con eso no te habla , lo mejor es hacer la denuncia. Las acciones tienen consecuencias.