Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Víctor (24, Lince). Hola doctora Moro, me encuentro completamente confundido por el comportamiento de Anita, mi novia. Lo que le voy a contar es una cosa de locos, pero mi chica se está convirtiendo en la copia más barata de Greeicy Rendón, una hermosa cantante colombiana y novia de Mike Bahía.

Toda esta fijación por Greeicy empezó luego que yo le confesara que vivía soñando con esa mujer, que me parecía demasiado hermosa y sencilla. Noté un cierto interés en Anita, quería saber qué me gustaba exactamente. “¿Pero cuéntame más a detalle qué tanto te atrapa de esa colocha? ¿Sus tatuajes? ¿Sus bailes? ¿Su cuerpo?”. Yo, sin imaginar lo que desencadenaría, expresé que simplemente me gustaba todo de ella.

No pasaron ni dos semanas y mi enamorada se quiso tatuar unas hojas en forma de brazalete en su brazo. Le dije: “Oye, estamos en pandemia y te quieres tatuar”, ella me ignoró y lo hizo. Hasta entonces no había caído en la cuenta que era el mismo tatuaje que tanto caracteriza a Greeicy. Luego me percaté de sus exageradas ganas de hacer ejercicio y poco tiempo después Anita compartía en Instagram unos bailes con las mismas caras y movimientos que hace la cantante. Obviamente, se le veía mal y fingida porque Anita es bella pero no sexy. Lo que me sacó de cuadro fue cuando la vi con el pelo largo, pero a causa de unas extensiones. Incluso se puso un piercing al costado de la boca, igual que Greeicy. Doctora, ¿qué hago? No me gusta en quien se está transformando Anita. Además, ni se asoma a la chica de mis sueños.

Ojo al consejo

Estimado Víctor, Anita está tan enamorada de ti que quiere asemejarse a esa chica que tanto te gusta. Habla con ella y dile que tú te enamoraste de ella por cómo es y no tiene que parecerse a nadie para que la ames. Además, ayúdala a reforzar su seguridad y personalidad. Hazle recordar que para amar a alguien, primero hay que amarse a uno mismo. Suerte.