Magaly Moro

Luciana (23 años, Barranco). Doctora Moro, me siento muy decepcionada por la nueva apariencia del chico con el que pensaba salir al terminar la cuarentena. Le contaré el por qué. Todo iba de maravilla con Julián, él era mi crush, mi amor platónico, y jamás pensé que se fijaría en mí. No obstante, una tarde, luego de compartir un video bailando al estilo de Ester Expósito la canción "Una Vez Más”, de pronto me escribió, me dijo que se me veía muy guapa, que tenía buen ritmo y una figura de infarto. Incluso me sugirió que cambie mis looks porque escondían “el cuerpazo que tengo”. Esas fueron sus palabras literalmente. Yo casi muero del infarto, no lo podía creer. Esto ocurrió a inicios de la cuarentena, y cada vez fuimos conversando más y más hasta que nos confesamos que nos gustábamos.

De Julián me gustaba todo: sus ojos, su sonrisa, su porte, pero lo que más amaba eran sus rulos, tan definidos. Se notaba que su pelo estaba muy bien cuidado y me encantaba cómo sus rulitos caían sobre su rostro. Pero de pronto un día hicimos videollamada y se había rapado, doctora Moro. Casi me da un infarto. Durante este confinamiento numerosas figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo y Paolo Guerrero se pelaron, pero a Julián no le queda nada bien. Se le ve la cabeza deforme, unas orejotas, la cara muy redonda, en fin, un look terrible, al menos para mí. Ya no me gusta, pero él anda muy ilusionado. Me avergüenza porque seguro está pensando que soy muy superficial, pero adoraba su caballera. ¿Qué hago, señora Moro?

Ojo al consejo

Estimada Luciana, debes comprender que la apariencia de una persona es efímera y lo que prevalece siempre serán los sentimientos. Lo que sí puedes hacer es decirle a Julián que los rulos le sientan mejor, pero será su decisión si se deja crecer el cabello o no. Y si ya no te interesa, entonces no era un amor sincero, solo te gustaba. Sé sincera con él.