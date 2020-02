Magaly moro

Sonia (44 años, Chorrillos). Doctora Magaly, tengo una relación de casi un año con Saúl. Él es un hombre un poco celoso y desconfiado, pero fuera de eso, es muy cariñoso.Siempre está atento a lo que quiero. Si un día lo llamo para que me traiga un pollito a la brasa, sale corriendo de su casa y me consiente. Detallitos como estos me encantan.

Sin embargo, hay algo que no me agrada mucho y es el amor desproporcional que siente por mí, al punto de querer estar todo el tiempo conmigo. Cuando voy a la casa de mis papás o a visitar a mis hijos, quiere que lo lleve, es más prácticamente me obligó a que le presente a mi familia.

Me siento un poco atada, porque a mí me gustaría también salir sola con mis amigas, pero no puedo, porque Saúl está metido. Doctora, hace dos años que vivo sola porque mis hijos ya están conviviendo con sus parejas. Me he acostumbrado a mi soledad y con Saúl metido en mi casa, me sofoca. Lo amo, pero no soporto la idea obsesionada que tiene de visitarme todos los días.

Él dice que me extraña y que sus visitas no son con la intención de vigilarme o por celos. He intentado ponerle horarios a nuestra relación, pero él piensa que yo hago esto porque no siento el mismo amor que él siente por mí. Quizás tenga razón. Lo amo demasiado, pero tranquilamente podría estar una semana sin verlo, más aún sabiendo que tenemos otras cosas en agenda, como salir con mis hijos. A veces pienso que le cuesta entender que es mi pareja y no mi vigilante. ¿Qué hago para que entienda?

OJO CONSEJO:

Querida Sonia, sin quererlo estás dentro de una relación que tiene indicios de volverse tóxica.Tus pensamientos no son tan erróneos, uno no tiene por qué sentirse atado cuando está en una relación, al contrario debe darse su espacio y ser libre. Conversa con Saúl, porque está siendo muy dependiente y eso con el tiempo puede traer grandes problemas. Suerte.