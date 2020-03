Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Carla (24 años, Lince). Querida doctora Magaly, estoy empezando a sentirme insegura por la cercanía de la mejor amiga de mi enamorado Adrián, Claudia. Hemos salido con ella un par de veces y, de hecho, me cae muy bien. Sin embargo, tiene un rasgo que no me gusta: es demasiado guapa.

Cada vez que la veo no puedo evitar sentirme horrible y, lo peor de todo, me da miedo que Adrián piense lo mismo. Ellos han sido mejores amigos desde que tienen memoria y estoy celosa de la química que hay entre ambos. Por su parte, mi novio me ha dicho que solo ve a Claudia como una buena amiga de la infancia, pero no me siento muy segura con eso.

Al inicio yo estaba muy tranquila y no tenía problemas en que él saliera con ella, pero cuando la vi por primera vez cambié completamente de opinión. Doctora, es imposible no sentirme insegura. Claudia es alta, esbelta, con grandes ojos verdes y el cabello castaño más bonito que haya visto en mi vida.

Me da mucho miedo que, en el fondo, Adrián realmente quiera algo con ella y termine dejándome. Ellos se llevan muy bien, tienen muchos gustos en común y, para mi mala suerte Claudia es muy linda.

Señora Moro, hasta el momento no he hablado de mis inseguridades con mi enamorado. Me da miedo que piense que estoy celosa de su amiga y que las cosas se pongan incómodas entre nosotros. Sin embargo, no puedo evitar sentirme mal cada vez que él habla de ella con tanta emoción. ¿Debería decirle a Adrián lo que siento?, ayúdeme.

Ojo al consejo

Querida Carla, lo que estás sintiendo son celos. Lo mejor que puedes hacer es hablar de tus inseguridades con Adrián. Si él te ha dicho que no siente nada por Claudia, entonces no deberías sentirte incómoda por su amistad. Recuerda que él se enamoró de ti y por eso está contigo. Habla con Adrián y no temas decir lo que sientes. Mucha suerte.

