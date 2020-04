Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Jorge (30 años, Lince). Señora Magaly, ayúdeme, por favor. Mi novia ha enloquecido, ya no sé cómo lidiar con ella. Nuestra vida en cuarentena se ha vuelto un tormento.

Alejandra, mi pareja, solo piensa en la probabilidad de que nos contagiemos con coronavirus. Por eso, se ha vuelto muy estricta en cuanto a la limpieza de su casa y medidas de higiene.

Estos cuidados alcanzan a Filomena, su gata. Mi enamorada la quiere muchísimo. Desde que se enteró, por medio de las noticias, de que los felinos también se podían contagiar con el virus, se puso paranoica. Entiendo su preocupación y la comparto; sin embargo, me parece que está exagerando en sus actitudes.

Hace tres días su gata estornudó en varias oportunidades, eso preocupó demasiado a mi pareja. Llevó a su mascota de emergencia al veterinario, pero este le pidió que no se preocupara porque solo era un leve resfriado. Sin embargo, al regresar a casa me dijo que lo mejor era que volviera a mi departamento porque me había escuchado estornudar a mí también. Me explicó que como yo salía a hacer las compras, era probable que haya llevado a la casa virus o bacterias. Ella suponía que yo había contagiado a Filomena.

Alejandra remató diciendo: "si nos contagiamos con coronavirus será porque tú lo adquiriste primero. Seguramente nosotros resistiremos, pero mi gata no, por eso mejor regresa a tu depa".

Doctora, me encolerizó escuchar eso, estoy pensando en irme y no hablarle hasta que me pida disculpas por haberme botado de su casa. ¿Qué opina?

Ojo al consejo

Estimado Jorge, entiendo tu molestia. Me parece, al igual que a ti, que Alejandra está exagerando en sus actitudes. Haz a un lado tu enojo y habla con ella. Dile cómo te ha hecho sentir al pedirte que te vayas de su casa. En estos momentos complicados, lo mejor es que no discutan. Por otro lado, trata de entender el nerviosismo de tu pareja. La empatía es clave. Suerte.