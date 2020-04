Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

María (25 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, tengo el corazón destrozado. Hace dos días Felipe, mi enamorado, decidió ponerle fin a nuestra relación mediante una videollamada.

Él y yo hemos estado juntos desde hace cinco años y siempre hemos superado cualquier obstáculo que la vida nos ha presentado. Incluso, antes de la pandemia, habíamos pensado en convivir. Por eso no entiendo por qué simplemente dejó de amarme de la noche a la mañana.

Yo lo llamaba todos los días religiosamente por Skype, extrañaba muchísimo ver su rostro y sentirlo cerca mío. Eso sí, él nunca se quejó de mis ganas de verlo. Sin embargo, en nuestra última llamada lo noté incómodo y se mostraba indiferente cada vez que le decía que lo amaba.

“Debe estar estresado por el teletrabajo”, creí erróneamente. Pero no era eso, ya que luego de cinco minutos me dijo fríamente: “Quiero terminar contigo, María”. Le confieso que pensé que era un broma de mal gusto, pero Feli continuó diciendo que ya no soportaba más estar conmigo y, antes de que yo empezara a llorar, él cortó la llamada.

¿Qué hice mal, doctora? No entiendo qué fue lo que sucedió, todo estaba tan bien entre nosotros.

No he vuelto a llamarlo, estoy muy lastimada y no creo soportar otro desplante de tal magnitud. Lo que más me duele es que él tampoco ha intentado comunicarse conmigo, simplemente me dejó sin ninguna explicación. ¿Qué hago, doctora? ¿Lo llamo o espero que él lo haga?

OJO CONSEJO:

Estimada María, entiendo que sea un momento muy doloroso para ti, pero es importante que intentes comunicarte con él. Si Felipe no quiere hacerlo, entonces tú ten la iniciativa. Mereces saber los motivos por los que le puso fin a su relación. Por otro lado, no temas en expresar tus sentimientos, lo peor que puedes hacer es reprimirlos. Sé que saldrás adelante. Suerte.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magaly Medina habla sobre pregunta de Ethel Pozo a Gunter Rave.

Magaly Medina habla sobre pregunta de Ethel Pozo a Gunter Rave. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR