Magaly Moro

Analía (38 años, Los Olivos). Conozco a Freddy desde hace 20 años, cuando compartimos aula en la universidad, pero recién hace unos días lo empecé a ver de otra forma. Fuimos compañeros y muy buenos amigos, me gustaba su trato y forma de ser. Era serio y gracioso a la vez. La pasaba increíble a su lado.

Desafortunadamente tuvimos que alejarnos, pero siempre teníamos contacto por Facebook y, eventualmente, por WhatsApp. Hace un año y medio nos reunimos por última vez después de mucho tiempo, me encontraba en una situación sentimental muy difícil y necesitaba alguien con quien conversar. Pensé en él.

Aquella tarde, nos reunimos en un centro comercial en Lima Norte, estuvimos conversando por casi dos horas. Al terminar, me llevó a mi casa, y al momento de despedirnos nos dimos un cálido abrazo. No sé por qué me dio ganas de besarlo, pero no lo hice.

Luego de eso no volvimos a tener comunicación hasta hace unas semanas que me respondió una historia de Instagram. Chateamos un par de horas y luego me dejó en visto. Lo que me pareció extraño es que luego de eso soñé con él. Estábamos en su sofá, besándonos apasionadamente y yo le gritaba que quería que tengamos relaciones. Hicimos cosas que ni siquiera sabía que podía hacer en la intimidad.

Me levanté sudada y con ganas de estar con él. Doctora, a raíz de este sueño, me he dado cuenta que siempre he tenido sentimientos lindos por él. Ahora estoy en una disyuntiva, no sé si deba decírselo o no. Necesito su ayuda, doctora.

OJO CONSEJO:

Querida Analía, el consejo que te puedo dar es que primero analices bien si lo que sientes por Freddy es realmente amor de pareja. Quizás solo te estás equivocando. Debes tener cuidado porque por esa confusión puedes perder una amistad.

Por otro lado, si estás convencida de tus sentimientos entonces arriésgate. Tal vez él también siente lo mismo. Suerte.