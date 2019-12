Magaly Moro

Natalia (28 años, Surco). Doctora Magaly, le escribo para pedirle su consejo. Estoy atravesando por una situación un poco complicada en mi relación amorosa.

Mi enamorado Luis y yo tenemos un año juntos. Unos amigos de la universidad me lo presentaron en una fiesta. Luego de seis meses de frecuentarnos, él se me declaró y yo acepté ser su pareja. Cuando cumplimos seis meses juntos, él me llevó a cenar a su casa. En esta reunión Luis me confesó que tenía un don especial. Me dijo que podía ver fantasmas. Cuando me lo dijo, no le creí, me reí y le pedí que deje de hacer esas bromas.

Él me respondió que no mentía y que para comprobármelo podía contarme lo que había hablado con mi abuela fallecida.

Le pedí que me explicara y me dijo que en dos ocasiones que visitó mi casa vio a mi abuela sentada en un sillón de la sala. Él le preguntó qué estaba haciendo en la casa y ella le respondió que no quería irse porque deseaba cuidarnos. Además, mi abuela le contó detalles de mi niñez que solo ella y yo conocíamos. Luis me dijo más cosas que solo hicieron que se me escarapelara el cuerpo.

Mi enamorado me reveló que puede ver fantasmas desde hace dos años, luego de sufrir un accidente de tránsito en que casi muere. Su familia también lo sabe y cree en lo que Luis les dice. Yo también le creo y por eso estoy asustada. Doctora, no sé si continuar mi relación con Luis. Siento miedo cada vez que me dice que está viendo una aparición. Tengo miedo de lo que me pueda pasar.

Estimada Magaly, te aconsejo que tomes las cosas con calma. El don que tiene Luis parece no perturbarlo. Entiendo que tengas miedo, pero no veo que corras peligro por la capacidad especial que tiene tu pareja.

Conversa con él sobre el tema y coméntale tus temores. Seguramente hallarán una solución a tu inquietud. Mucha suerte.