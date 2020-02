Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Olga (27 años, Chorrillos). Señora Moro, estoy triste y llena de cólera. Mi enamorado se está portando como un patán. No creo que pueda perdonar lo que me está haciendo. Su nombre es Alberto.

A principios de enero me comunicó que le pediría a su jefe que programe sus vacaciones a partir de la quincena de marzo y que durante esos días deseaba viajar conmigo al interior del país.

A mí me encantó la idea. Empecé a planear nuestra aventura. Le comenté sobre los lugares que podíamos visitar, los precios de los vuelos, los costos de los hospedajes, etc.

Al principio, él se mostró muy interesado con las opciones de destino que le decía, pero conforme pasó el tiempo noté su desinterés.

El último domingo le consulté nuevamente sobre sus vacaciones y me dijo que dos amigos suyos de la universidad también saldrían en esas fechas, por lo que estaba coordinando con ellos la posibilidad de viajar a Tarapoto. Me aseguró que pensaba decírmelo en estos días. Su deseo era que también viajara con ellos.

Al escucharlo, me llené de rabia. Le dije que no le creía y que lo que él realmente deseaba era irse de viaje con sus "amigotes" para portarse mal.

Me respondió que estaba loca, que sí había pensado decirme para irnos juntos y que lo estaba calumniando. Le repetí que no le creía y él terminó la discusión diciendo que de todas maneras se iría con sus amigos de viaje y que si no quería ir con él no le importaba.

Doctora Magaly, ¿qué puedo pensar de esto?

OJO CONSEJO:

Estimada Olga, entiendo tu enojo, es comprensible que estés molesta porque tu enamorado no te comunicó con anticipación sus planes. Sin embargo, considero que debes darle un voto de confianza porque te aseguró que sí deseaba que viajaras con él. Me parece que se deben una conversación, pero lo ideal es que no lleguen a los gritos.

Mucha suerte.