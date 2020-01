Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Luciana (28 años, Rímac). Señora Moro, ayúdeme con un problema que tengo. Estoy segura que usted sabrá darme un buen consejo.

Estoy en una relación sentimental de dos años con Bruno. Nos conocimos en la universidad, hace tres años. La primera vez que hablamos fue en una fiesta con estudiantes de diferentes carreras. Él estudió Ingeniería de sistemas y yo Negocios internacionales.

Ambos terminamos la universidad hace un año. Apenas concluyó la carrera, Bruno me manifestó su deseo de elaborar su tesis. A mí me pareció una excelente idea. Hace seis meses, él comenzó a investigar y redactar sobre el tema de su investigación, y desde ese entonces, empezaron los problemas en nuestra relación.

Sucede que por su tesis casi no lo veo y tampoco hablo mucho con él. Cada vez que quiero salir con Bruno a algún lado me responde que no puede porque tiene que avanzar con la redacción de su investigación o que debe ir a la biblioteca por algún libro.

De igual forma, cuando lo llamo para conversar, al poco tiempo me dice que tiene que colgar porque necesita hacer tal o cual cosa de su tesis.

Hace una semana hablé con él sobre el tema. Le dije que no toleraba más esa situación y que él debía dedicarle más tiempo a nuestra relación. Bruno me respondió que tenía que entenderlo y que para él era muy importante su tesis. No llegamos a ningún acuerdo.

No sé qué hacer, doctora, esta situación me tiene triste. Amo a Bruno y me gustaría pasar más tiempo con él.

OJO CONSEJO:

Estimada Luciana, entiendo tu aflicción. Te aconsejo que converses con tu pareja sobre lo que te tiene preocupada y triste. Hazle saber que quieres pasar más tiempo con él porque lo amas. Seguramente te entenderá y podrán llegar a un acuerdo. Su tesis también es importante.Te sugiero que cuando converses con él no generes una discusión.

Mucha suerte.