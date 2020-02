Magaly Moro

Estefania (33 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly Moro, estoy muy fastidiada con mi esposo por el olor que tiene. Llevo 8 años casada con Manuel, a quien conocí en mi centro laboral. Actualmente, tenemos 2 hijos, uno de 6 y otro de un año.

Hemos sido una familia luchadora y unida; sin embargo hace seis meses venimos afrontando muchos problemas, sobre todo por el lado económico. No obstante, es algo que sé que podemos superar. Lo que en verdad me preocupa es otra cosa.

Desde diciembre, he comenzado a sentir un olor espantoso que sale de su boca y piel. Es asqueroso y nunca se va. Al comienzo fue difícil decirle que olía feo, pero fue tanto mi incomodidad que en una pelea se lo solté.

Manuel se avergonzó mucho y se fue al médico para saber qué pasaba porque él siempre había sido un hombre higiénico. Después de dos días de exámenes le dijeron que no tenía nada grave, solo el higado graso leve y que el mal olor no tiene explicación.

Doctora, he intentado fingir que ese olor ya se está desvaneciendo, para que no se sienta mal, pero ya no puedo más. Huele tan horrible que no quiero besarlo ni que me toque. Siento como el olor sale de su cuerpo y llega a mi nariz ocasionando náuseas. Hasta mis hijos ya han sentido eso y se burlan de su padre.

Realmente no sé cómo actuar, estoy confundida, e incluso he pensado hasta en divorciarme. No creo aguantar más tiempo a un hombre apestoso a mi lado.Necesito su ayuda y su consejo. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Querida Estafania, entiendo tu incomodidad y fastidio, pero no creo que sea motivo suficiente como para iniciar un proceso de divorcio y romper su hogar. Si es un buen padre y un buen esposo, no se lo merece. Lo mejor que pueden hacer es buscar otro punto de vista e ir a varios centros de salud, para descubrir qué es lo que está pasando con su cuerpo. Mucha suerte.