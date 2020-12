Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Roberto (40 años, Pueblo Libre) Señora Moro, aunque soy un amante de las frituras, tengo que reconocer que el pollo a la brasa, las alitas broaster y las salchipapas con hartas cremas que comía todos los días estaban destruyendo mi salud poco a poco.

Mis 50 kilos de sobrepeso me lo confirmaron. Sin embargo, el coronavirus me abrió los ojos y ahora soy un hombre totalmente distinto. Aproveché el tiempo de confinamiento para cambiar mi estilo de vida y le cuento con orgullo que estoy en mi peso ideal. Siento que he vuelto a nacer, pero hay algo que me sigue preocupando: mi esposa Lucila.

Yo la conocí un poco subidita de peso hace siete años, pero ahora la encuentro irreconocible. Mientras yo sudaba y bajaba kilos, ella los ganaba yendo una y otra vez a la refrigeradora para saciar su voraz apetito.

Su figura se ha transformado por completo en tan solo siete meses. He intentando convencerla para que haga ejercicio en casa, pero ella se niega rotundamente. Además, no come los platos saludables que hago especialmente para ella, pues dice que no quiere comer como conejo.

Ya no sé qué hacer, doctora. Yo salgo todos los días a correr por el Campo de Marte y cada vez que vuelvo la encuentro devorando comida rápida, desde pizzas, combinados, broaster y ahora el famoso “pepito venezolano”.

Me da miedo que ambos nos contagiemos de tanta comida que pide de la calle. ¿Qué me aconseja, doctora? No quiero que mi esposa se sienta avergonzada por mis comentarios, pero me preocupa su salud. La leo.

Roberto, felicidades por el gran cambio que hiciste en tu vida. Tu historia es digna de admirar. En cuanto a la situación de tu pareja, te recomiendo que trates de hacerle entender que comer de esa forma tiene consecuencias gravísimas en la salud. Anímala a acudir a un nutricionista y sé su compañero de dietas y ejercicios. Jamás la hagas sentir culpable. Todo a su tiempo. Suerte.