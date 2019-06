Conocí el amor en la Antifil: "lo que me preocupa es que gana poco"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Dorotea (Cercado de Lima, 24 años). Doctora, necesito un consejo sabio. Yo siempre he sido una mujer cuidadosa al escoger a mis parejas. Ellos tienen que ser personas exitosas, con un buen puesto de trabajo o una carrera que les genere altos ingresos como banqueros, contadores, abogados, etc. Alguien que tenga claro lo que quiere en la vida y sepa satisfacerme en todos los aspectos, sobre todo en el económico. Sin embargo, una tarde todo cambió de forma repentina, la vida me sorprendió.

El año pasado, una vieja amiga me pidió que la acompañara a comprar un libro a un lugar desconocido para mí: la Antifil, una feria donde venden todo tipo de libros y hacen eventos de arte. Al principio me negué, le dije que me parecía aburrido, que mejor vayamos al cine o a un bar, pero ella insistió. La verdad es que nunca me importaron esas actividades, pero María logró convencerme y como era gratis, acepté.

Cuando llegamos, me presentó a su amigo, un joven poeta, y rápidamente un extraño sentimiento me invadió.

Sus gestos, su mirada, su manera de hablarme tenían algo que me enloquecían. Al principio, pensé que se trataba de un gusto, pero ahora sé que estoy perdidamente enamorada de él. Ese aire de intelectual es excitante, y aunque no entiendo su poesía, me fascina. Incluso, me ha dedicado 5 poemas y una performance. Nunca me habían hecho sentir tan especial. Lo que me preocupa es que gana poco y es un poeta muy sentimental. No creo que podamos hacer una vida juntos, con los lujos que a mí me gustan. ¿Qué puedo hacer?

OJO CONSEJO:

Dorotea, si sientes que esa persona no cumple tus expectativas, aléjate. Por otro lado, te sugiero que aprendas a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Suerte.