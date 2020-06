Magaly Moro

Alexandra (25 años, San Juan de Miraflores). Doctora Moro, creo que la cuarentena está afectando seriamente a mi enamorado y estoy harta de sus ideas tontas y fuera de sentido.Mire, Leonardo estudia Ingeniería de Sistemas y desde que logró hackear la computadora del vecino para conseguir WiFi gratis, cree que ya es un hacker profesional.

Lo peor de todo es que solo adivinó la contraseña, nada del otro mundo. En su momento me reí y le seguí la corriente, pero luego me di cuenta de que, en realidad, él pensaba que había hecho algo asombroso.

La semana transcurrió con normalidad hasta que un día lo encontré en la madrugada buscando información como un desquiciado en la web. Le pregunté por qué hacía eso y Leo solo atinó a responderme que quería cambiar su nota del parcial y que, gracias a sus habilidades de informática, podía burlar el sistema de seguridad de la universidad.

Le juro, doctora Magaly, que quise reírme de lo ridículo que sonaba, pero estaba demasiado cansada para decirle algo más. Hasta el momento mi novio no ha logrado nada y, en lugar de dejarlo, se ha empeñado cada vez más y más en hallar la forma.

Yo lo apoyo en todo, pero menos en esto. Me parece que se está obsesionando con el tema y su afán por convertirse en hacker se está saliendo de control, incluso me dice que le diga Anonymous y no Leo. ¿Puede creerlo? No tolero más la situación. Ya le dije que no pienso continuar con su chiste de mal gusto y él me insiste que todo es en serio. ¿Debería terminar con él?

Ojo al consejo

Estimada Alexandra, el comportamiento de Leonardo no es normal. Por más que sea un chiste, creo que deberías hablar con tu enamorado seriamente para hacerle entender que lo que intenta hacer es incorrecto. Además, te sugiero que busquen un pasatiempo que les guste a ambos para sobrellevar el encierro. No dejes de apoyarlo, ni le des la espalda. Mucha suerte.