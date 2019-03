Cree que me hago la enferma

Angela (35 años, San Juan de Lurigancho). Doctora, mi conviviente no confía en mí, cree que le miento con respecto a mi salud.

Estoy con Felipe desde el 2005. Son casi 14 años juntos. Es toda una vida; sin embargo, cada año que pasa, siento que lo aburro más con mis problemas de salud, debido a que desde pequeña he sido propensa a diversas enfermedades.

Desde que nací, según mi mamá, siempre me ha afectado cualquier virus del ambiente y es algo que ha perdurado en todos estos años.

Hace diez meses que Felipe no cree en mis malestares. Piensa que lo hago por llamar la atención, pero, doctora, le juro que no se trata de eso, sería ilógico que juegue con mi salud y con mi cuerpo.

Precisamente por el fastidio que veo por parte de mi pareja, desde hace cuatro meses he preferido no comentarle nada cuando me enfermo de gripe o alguna alergia; no quiero y no me gusta ver sus reacciones negativas y desagradables.

No obstante, desde enero he sentido un dolor inmenso en la parte baja de la espalda que al comienzo ignoré y traté de ocultar con pastillas, pero actualmente es inútil. Cada vez el malestar crece más e incluso la semana pasada me di cuenta de que se estaba empezando a formar una bolita. Creo que se trata de una hernia o algo así, pero no quiero comentar nada, ni siquiera a mis otros familiares, porque se sorprenderían al ver que no recurro a mi pareja primero.

No sé que hacer, doctora, este dolor es muy profundo y siento que cada vez se incrementa. ¿Qué hago?, ¿será bueno contarle a alguien?

OJO CONSEJO:

Estás cometiendo un gran error, no puedes jugar con tu salud. Debes asistir al médico lo más pronto posible. Si Felipe no te cree, quizás no te ama realmente. Suerte.

