Creen que soy homosexual

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

José (30 años, San Juan de Miraflores). Señora Moro, estoy cansado de que crean que soy del otro equipo, pero soy heterosexual. El rumor de mi supuesta orientación sexual empezó hace 6 años, cuando ingresé a la universidad. Era el mayor de esa promoción de la carrera de Ingeniería de Minas y un día me invitaron a una fiesta de cumpleaños. Estaba nervioso, pero dispuesto a socializar, a tener amigos. Lo cierto es que éramos más hombres que mujeres y, pese a ello, entre los asistentes acordaron jugar a la botella borracha. Tras tanto insistirme a que juegue, lo hice y me tocó besar a un hombre.

Pensé que tenía que ser un beso en la mejilla, pero me puse nervioso y el otro chico también, y casi terminamos dándonos un beso en la boca.

Esa escena fue motivo de burla por meses. Me pusieron tantos apodos homofóbicos que he tenido que soportar con paciencia y buen humor.

Señora Moro, al margen de lo sucedido, soy una persona que se preocupa mucho por su aspecto físico. Me gusta vestirme bien, ir al gimnasio y comer sano. Se podría decir que soy algo metrosexual. Algunas veces uso cremas, gel para el cabello. Me esmero por verme bien; sin embargo, esto también ha sido motivo para comentar que soy homosexual.

Pensé que al terminar la carrera eso cambiaría, pero no ha sido así. Las chicas con las que he salido no quieren intentar conmigo algo más que una amistad. Salí hace poco con Antonella, una chica hermosa, a quien le dije al poco tiempo que la quería, pero ella me dijo que no sentía lo mismo. Me siento decepcionado. Señora Moro, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Querido, lamento mucho por lo que has tenido que pasar. Ten en cuenta que el amor llega cuando menos lo esperes. Solo ten paciencia y el verdadero amor llegará.

