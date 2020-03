Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Francisco (32 años, Rímac). Estimada Magaly, estoy asustado por todo lo que está sucediendo en mi vida y necesito de su ayuda para aclarar mi mente.

Vivo actualmente con mi prometida Lucía, ella es la mujer de mis sueños y juré darle mi vida entera cuando le pedí matrimonio hace dos meses; sin embargo, ya no estoy tan seguro de mis sentimientos hacia ella. Le cuento que estaba aburrido en casa por el aislamiento obligatorio, así que decidí limpiar las habitaciones del hogar para matar el rato. Como Lucía había salido a comprar sus medicinas, aproveché en ordenar los cajones de su escritorio.

En mi inocencia, creí que sería un lindo detalle decorar toda su área, pero me sorprendí al encontrar unos objetos extraños ocultos en lo profundo de sus compartimentos. Eran fotografías mías y de Lucía, atadas en un lazo rojo con lo que parecía ser un mechón de mi cabello.

El olor fue lo que más me llamó la atención. Era un olor rancio y asqueroso. Horrorizado con la escena, cerré los cajones y huí del lugar. Cuando ella llegó a casa hice como si nada hubiera pasado, pero no puedo quitarme de la mente lo que vi ese día.

Doctora Moro, no quiero sonar exagerado y, la verdad, no creo en embrujos y esas cosas, pero creo que Lucía me hizo un amarre. ¡No encuentro otra explicación! ¿Por qué me haría algo así? Siempre imaginé que era una chica correcta y buena. No puedo creer que haya llegado a ese límite para ganarse mi amor. Ahora siento mucha desconfianza hacia ella, ¿qué debería hacer? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Francisco, lo primero que debes hacer es hablar con tu pareja y exigir una explicación. Evidentemente lo que encontraste no es para nada usual. Por otro lado, recuerda el porqué te enamoraste de Lucía en primer lugar. Si sientes que tu amor hacia ella es verdaderamente sincero, entonces no tendrías por qué dudar de tu relación. Es necesario que ambos sean honestos. Suerte.