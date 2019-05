Creo que le seré infiel

Tamara (30 años, San Isidro). Siento que soy la peor persona del mundo y que no merezco el amor de Francisco, nosotros llevamos 5 años de relación.

Doctora, al principio todo iba muy bien, pero luego sentí que el amor se desvanecía y empezaba a enamorarme de otro chico. Cuando caí en la cuenta, ya estaba en dos relaciones.

No sé cómo pasó, señora Moro. Tras ese suceso y al enterarse de mi infidelidad, Pancho se deprimió mucho. Como era de esperarse, terminamos, pero al poco tiempo él volvió a mí; dijo que entendía por qué le había fallado, que las relaciones siempre tienen altibajos, que ningún romance es perfecto y mil cosas más.

Yo, sin estar muy convencida de lo que sentía por él, decidí retomar el romance y olvidarme de esa otra persona. Desde entonces, ha pasado casi un año y todo parecía marchar bien hasta que apareció alguien más en mi vida. Su nombre es Víctor y tiene esa mirada penetrante que me enloquece, una voz encantadora, sin duda, el partido que cualquier mujer quisiera tener a su lado.

No sé si Víctor se sienta atraído por mí, pero ha tenido un par de actitudes que me hacen pensar que sí. Cada vez que lo veo siento que mi cuerpo se estremece y quisiera ir corriendo a sus brazos, pero luego recuerdo a Pancho y nuestra relación. Sí, doctora, sé que soy una tonta por no valorar a Francisco, quien me ha perdonado pese a mi primer error, pero siento algo en todo el cuerpo que no puedo contener. Quizá mi naturaleza sea ser una chica libre. No sé qué debo hacer, ¿qué me aconseja?

OJO CONSEJO

Tamara, antes de cualquier decisión que tomes, pregúntate qué es lo quieres para ti. No sigas manteniendo una farsa, sé sincera contigo, pero sobre todo con Francisco.

HAY MÁS...