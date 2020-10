Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alberto (29, Lurín). Señora Moro, estoy muy confundido, sé que no puedo culpar a una persona si no tengo pruebas, pero estoy casi seguro de que Fernanda, mi ex, me contagió el coronavirus.

Resulta que pese a que terminamos hace varios años, yo aun siento algo por ella. Nuestra relación terminó porque la engañé, Ella es una buena muchacha, pero la calentura me ganó y la perdí por unas tontas aventuras. La pasé muy mal tras nuestra ruptura, me costó mucho tiempo poder sentirme al menos tranquilo, pero el amor nunca se esfumó. Yo he intentado estar con otras personas, sin embargo, ninguna me ha hecho tan feliz como Fernanda. Por eso, cuando aceptó mi salida el mes pasado, me sentí dichoso, no podía creerlo.

Ese día fuimos a tomar algo, ella se mostró muy distante pero amable. Estaba hermosa como siempre. Con vergüenza tengo que aceptar que intenté besarla, aunque fui olímpicamente rechazado. Lo que me asombró mucho, señora Moro, es que si bien Fernanda no me correspondió, lo que sí hizo fue darme muchos abrazos largos. Al principio me pareció muy tierno, pero al notarla tan afectuosa no me aguanté y le pregunté si tenía Covid. Me dijo que la ofendía.

Lo curioso es que esa misma semana me diagnosticaron con Covid, afortunadamente fui asintomático y junto a mi familia guardamos cuarentena. Gracias a Dios afrontamos a este virus sin complicaciones. He pensado en llamar a mi ex para reclamarle, pero mis amigos dicen que estoy demente, porque también me pude contagiar en el trabajo, ya que laboro presencialmente. ¿Qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Estimado Alberto, no puedes acusar a Fernanda cuando existen muchas maneras en las que te pudiste haber contagiado. Quizás tu ex está atravesando por un momento difícil y por eso te dio esos abrazos. Lo que te aconsejo es que evites tener contactos tan cercanos con otras personas. Agradece que tú y tu familia pudieron ganarle la batalla a este terrible mal. Suerte.