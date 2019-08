Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Franco (34 años, Lince). Doctora Magaly, le escribe un caballero que ha tenido la mala suerte de estar conviviendo con una dama frígida.

En una reunión, conocí a mi pareja, Melanie, la cual me pareció muy tierna, educada y apasionada, o al menos esa impresión me dio a primera vista. Todo iba de maravillas. Incluso la primera vez que tuvimos intimidad me encantó, a pesar de que ella hacía algunos gestos y ruidos extraños.

Luego de esa experiencia, nos conocimos más y observé que era muy buena gente, de buenos sentimientos, bastante seria y trabajadora. Eso me cautivó.

El problema surgió cuando empezamos a convivir. Al momento de tener relaciones, ella poco a poco iba volviéndose más y más distante. Primero, me puso como límite 10 minutos para hacer el amor; después, me dijo que solo una vez por semana. Cuando le insistía, me tildaba como “enfermo sexual”. Doctora, en las pocas veces que hacíamos el amor, se ponía a ver televisión, a pesar de que la trataba con suma ternura y pasión. Yo soy un hombre apasionado y maduro, pero comprenderá que actitudes como esas me enfadaban.

Desde hace unas semanas, estoy yendo al psicólogo. Él me ha dicho que, al parecer, Melanie ha tenido un problema sexual en su juventud o quizás una mala experiencia con otras parejas.

Yo quisiera que cambie, porque todavía siento algo muy fuerte por ella. La amo demasiado, pero no sé si pueda vivir con ese ritmo de vida sexual, ya que considero que tener encuentros íntimos es muy importante para mantener viva la llama del amor. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Franco, lo mejor será que converses con tu pareja y le pidas que ambos vayan a una terapia, para llegar a un acuerdo guiados por un especialista. Mucha suerte.