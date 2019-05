Da la vida entera por su carro

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Francisca (27, Surquillo). Señora Moro, yo entiendo perfectamente que todas las personas tengan sueños y que cuando los cumplan, simplemente no puedan creerlo. No obstante, creo que la reacción de Jesús, luego de comprarse el auto de sus sueños, ya está a punto de convertirse en una obsesión.

Con él tengo 10 años de relación; ya estamos comprometidos porque, gracias a Dios, hemos logrado hacer realidad gran parte de nuestras metas. Lamentablemente, estoy dudando si quiero seguir a su lado.

Hace exactamente un año, Jesús pudo adquirir un Chevrolet Camaro. Desde aquel día, ya no es el mismo y no estoy exagerando, doctora.

Antes podíamos comer tranquilos en cualquier lugar, incluso huariques, pero hoy no es posible. Cuando vamos a un restaurante, siempre está intranquilo, saliendo a ver que el bendito carro esté intacto; le mira los neumáticos y se fija que no esté rayado, pese a que hay personas encargadas de la seguridad del lugar.

Los sábados solíamos cocinar juntos y luego hacer una maratón de Netflix. Obviamente esos son planes del pasado. Desde que le entregaron el Camaro, ese día está dedicado exclusivamente al mantenimiento y limpieza de su “hijo pintón”, como lo llama al auto.

Al principio he sido bastante tolerante con este tipo de comportamientos, pero no concibo que una cosa material me haya desplazado y que sea incapaz de darse cuenta de que me está perdiendo.

También me hace sentir insegura porque siempre lo están mirando mujeres. Yo quiero terminar con él, pero lo amo. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Francisca, es natural que te sientas así. Dale una oportunidad a Jesús y cuéntale cómo te sientes. Si no cambia su actitud, entonces aléjate y busca tu felicidad. Suerte.

HAY MÁS...