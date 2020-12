Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Alexandra (19 años, San Juan de Lurigancho). Doctora, tengo un problema que no me deja ni comer ni dormir, me encuentro entre la espada y la pared.

Mis padres siempre tienen peleas; en su mayoría por dinero, y casi siempre la que comienza es mi madre. Todo el tiempo quiere más plata y mi papá ya no tiene. Es muy mandona y, a veces, mi padre se queda callado para evitar problemas. Esas cosas me dan mucha cólera, por eso no le tengo tanta confianza.

Por otro lado, mi papito y yo somos mejores amigos. Él es comprensivo y cariñoso.

Un día, cansada de escuchar sus problemas, les dije que traten de discutir cuando no esté en casa. Esa decisión ocasionó que me aleje más de ellos porque salía a la casa de mi novio casi a diario. Desde entonces, empecé a ver a mi papá más distante de mi madre. No le hablaba en los almuerzos ni buscaba pasar momentos con ella.

Hace unas semanas vi, sin querer, el WhatsApp de papá para enviarme un meme y me encontré con el mensaje de una mujer que decía: “Hola bebé, nos vemos en un par de horas en el depa de siempre. No demores, por favor”. Esas palabras me mataron por dentro, estaba decepcionada.

Doctora, mi padre siempre fue un hombre leal y honesto, me da tanta rabia vivir en esta mentira. Quisiera no pensar tanto en las consecuencias y solo hablar con mi mamá para que se entere de la verdad, pero me da pena. A pesar de que no se estaban llevando bien, siento que esto le rompería el corazón. Ay, doctora Moro, ¿qué debo hacer? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querida Alexandra, primero habla con tu padre y dile que ya sabes de su infidelidad. Bríndale un tiempo determinado para que él le cuente la verdad a tu mamá. Si no lo hace, hazlo tú. Será difícil, pero debes acabar con las mentiras en tu hogar. Por otro lado, entiende que él no ha fallado como padre, sino también como esposo. No lo juzgues con dureza.