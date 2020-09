Descuida la casa por ver a “Peluchín”: “hace sus labores apurada con tal de estar sentada a la 1:30 frente a la TV”

Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Alberto (48, Villa El Salvador). Señora Moro, estoy completamente indignado por el comportamiento de Felipa, mi esposa.

Ella siempre ha sido una mujer hacendosa, productiva, preocupada porque todo esté en orden, como cuidar a sus nietos, pero ahora hace todas sus labores apurada y mal con tal de estar sentada a la 1:30 frente al televisor para no perderse ni un detalle de “Amor y fuego”, el programa de espectáculos que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Incluso, la vez pasada fue capaz de hacernos comer una menestra cruda a mis hijos y a mí, porque una tal Jossmery Toledo se iba a presentar en el detector de mentiras. Lo peor de todo, doctora, es que ahora toda mi familia se ha vuelto fan del popular “Peluchín”.

A mí no me incomoda que lo vean, me parece un conductor frontal, que no se vende con nadie y que se ha sabido ganar la preferencia del público, el asunto es que Felipa no se organiza y no cumple con sus labores como debería.

Yo hago trabajo presencial, teletrabajo y también realizo labores domésticas como corresponde, no soy un hombre machista ni holgazán, solo pido que mi esposa haga bien su parte. Además, señora Moro, tengo que confesar que yo también estoy pendiente de las ultimitas de Rodrigo, hasta le pedí a mi hija que me creara un Instagram para seguir sus historias, porque siempre escuchaba a todos divertirse con lo que publicaba y yo no entendía nada.

Espero que me pueda ayudar con este pequeño problema y mi pareja no tome a mal mis observaciones.

Ojo al consejo

Estimado Alberto, la comunicación es clave para solucionar todo tipo de problemas. Conversa con Felipa y exprésale todo lo que me escribes en esta carta. Dile que no te molesta que vea a “Peluchín”, que hasta a ti te divierte, pero que últimamente has observado que ha descuidado ciertos aspectos de la casa. Si hablas con delicadeza y amor, te entenderá.