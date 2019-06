Detesto que sea anticuado

Rocío (45 años, San Miguel). Julio es un hombre encantador, muy detallista, me abre la puerta del carro cuando voy a subir, me lleva flores en cada aniversario, chocolates cuando se le ocurre, sin duda, no podría estar más feliz a su lado, pero algo ha ido variando de un tiempo a esta parte.

Hace 6 meses me cambié de trabajo y la verdad fue una buena decisión hacerlo. Desde que ingresé a la nueva empresa me he llevado muy bien con mis amigos y cada cierto tiempo salimos a divertirnos, bailar y disfrutar de la vida. Todo bien, pero cuando le digo a Julio para ir juntos, que se anime, me dice que no.

Al principio me daba igual, pero ahora comienza a irritarme, nada le gusta, nunca está satisfecho, y yo quiero pasar tiempo con él.

Todos los fines de semana se la pasa escuchando música antigua, de la nueva ola, encima las canta a viva voz. Todo el tiempo le digo que se atreva a experimentar cosas nuevas, pero no quiere, asegura que lo suyo es lo clásico y que detesta tomar y bailar salsa, reggaetón, cumbia. “Esa música solo busca a incitar al sexo y no sé qué otra tontería”, me responde.

Doctora, sinceramente ya no sé qué hacer para convencerlo de que tiene que abrir su mente. Julio no es capaz de hacer sacrificios por mí. Sus detalles no son suficientes, yo no quiero un hombre que me elogie con poemas o flores, quiero alguien que me haga sentir viva.

¿Qué debo hacer para que él entienda que me está perdiendo? Hasta he pensado en sacarle celos con un amigo del trabajo, pero no quisiera que todo se salga de control. Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Estimada Rocío, no pierdas lo que has construido con Julio por un poco de diversión. Estoy segura de que, si buscas puntos en común, la pasarán muy bien.