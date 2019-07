Dice que soy Don Quijote: "Le dijo a sus amigas que hablaba como el personaje"

Por: Magaly Moro

Rodolfo (22 años, Surco). Doctora, soy un esforzado estudiante del penúltimo ciclo de Filología Hispánica. Cuando le anuncié a mis familiares y a mis amigos que había elegido esta hermosa pero poco comprendida carrera, trataron de disuadirme con argumentos sólidos, pero absurdos.

Le confieso que hasta hace pocos meses yo andaba muy deprimido por las pocas expectativas. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a Mariana, quien está en primeros ciclos de la carrera. Creo que fue el destino, doctora, el que hizo que la conociera.

Un día yo iba muy triste por los pasillos leyendo los escritos de Arguedas, y de pronto apareció ella y me cautivó. En ese momento, no me atreví a acercarme; pero luego de varios días por fin me armé de valor y le hablé. Me pareció una chica noble y culta.

El problema es que yo creí que le había causado buena impresión, porque me porté muy educado y cortés. No obstante, hace unos días me enteré a través de terceros de que ella les dijo a sus amigas que yo hablaba como Don Quijote de La Mancha. Según me han dicho, Mariana les contó que yo me acerqué a ella y le dije: “Vuestra merced, excelsa dama, ha cautivado el corazón de este noble caballero”. Ciertamente, yo no practico el lenguaje moderno; pero tampoco hablo como Don Alonso Quijano, el Bueno.

Doctora, no sé qué hacer. Si Mariana piensa que hablo como el personaje cervantino, entonces no tengo oportunidad. ¿Qué hago? ¿Cambio mi lenguaje por uno posmoderno, o la olvido y vuelvo a deprimirme en mi soledad? Aconséjeme.

Rodolfo, no tienes por qué cambiar para gustarle a alguien. Si ella tiene algún interés por ti, te aceptará tal y como eres. Que nadie cambie tu esencia. Mucha suerte.