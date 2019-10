Magaly Moro

mmoro@grupoepensa.pe

María del Carmen (45 años, La Victoria). Hace un año y medio, mi esposo José y yo decidimos formar un hogar. Lo primero que hicimos fue comprarnos un departamento. Luego creímos conveniente tener un bebé. Así, nuestra familia se mantuvo estable por mucho tiempo, con problemas, pero nada que no pudiéramos solucionar mediante el diálogo.

Cuando nació Luis, nuestro primer hijo, el comportamiento de Martín cambió un poco. Todo el día se mostraba aburrido, cansado, estresado, porque el bebé no nos dejaba dormir bien por las noches y él me decía que yo debía buscar la manera de calmarlo. Poco a poco, mi marido y yo comenzamos a tener discusiones fuertes por lo tarde que él solía llegar a casa. Decía que prefería quedarse en el trabajo para adelantar sus quehaceres, pero luego comenzó a llegar ebrio. La última vez que tomó llegó al día siguiente. Encima, al reclamarle y exigirle una explicación, se enfureció al punto de levantarme la mano. Nunca lo había hecho, por lo que no supe cómo reaccionar. Entonces, comencé a gritarle y a decirle que era un mal padre. Él, más enfurecido que antes, volteó su mirada y comenzó a agredirme con más fuerza. Ante ello, solo atiné a llorar en silencio.

Al día siguiente, antes de ir a trabajar, se acercó a pedirme perdón y me dijo que nunca más lo volvería a hacer, pero me responsabilizó por lo ocurrido, dijo que yo no le tenía paciencia. No sé qué hacer, doctora, no quisiera dejar a mi hijo sin un padre, pero no creo que deba seguir con él, ¿qué hago? Ayúdeme, por favor.

Ojo al consejo

Es difícil superar una situación de violencia. Si Martín está realmente arrepentido, deben buscar ayuda profesional. Si su actitud agresiva persiste, no tienes por qué quedarte a su lado. Primero por ti y, luego, por el bien de tu pequeño bebé. No es justo para ambos vivir en un hogar donde reina la agresión. Recuerda que tienes todo el derecho de ser feliz.