Vilma (25 años, Lince). Doctora Magaly, necesito de su consejo, por eso le escribo. Tengo un problema con mi pareja, que puede parecer insignificante pero que, de igual forma, nos está afectando mucho.

Elmer, mi enamorado, y yo siempre hemos sido seguidores de los realities de competencia. Desde que se comenzó a emitir “Esto es guerra” de América TV se convirtió en fan del programa. De igual forma, yo veía “Combate” de ATV de lunes a viernes. Era uno de mis espacios de televisión favoritos.

Cuando “Combate” dejó de transmitirse y sus participantes pasaron a “Esto es guerra” empecé a ver este programa. Siempre le hacía barra a mis combatientes o también llamados retadores.

Cuando se inició la cuarentena dejamos de ver el espacio de América TV porque salió del aire. Mi enamorado y yo esperamos pacientemente para volver a verlo y una vez que regresó cada uno comenzó a hacerle barra a su equipo. Nuestra afición es tanta que hemos terminado discutiendo cada vez que un juego era ganado por el equipo contrario. En varias ocasiones nuestros enfrentamientos han continuado hasta el día siguiente. El motivo: siempre creemos que la producción tiene preferencias por un equipo determinado.

La situación es irrisible, pero es la realidad. Parecemos enemigos cuando estamos viendo el programa y luego el problema continúa.

No sé qué hacer para no seguir discutiendo con mi chico. Quiero parar el enfrentamiento pero cuando me dice que los retadores son tramposos me lleno de cólera y continúo con la pelea. ¿Qué puedo hacer?.

Ojo al consejo

Estimada Vilma, considero que tu comportamiento y el de Elmer son infantiles. No pueden estar discutiendo por las competencias o juegos de un programa de televisión. Entiendo el apasionamiento, pero están exagerando. Esto no puede ser motivo de problemas en su relación.

Tú y tu pareja deben conversar como adultos pues lo son. Reflexionen juntos. Suerte.