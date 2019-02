Por: Magaly Moro

Hugo (37 años, Villa El Salvador). Doctora, estoy disgustado con mi enamorada, porque ella no está de acuerdo con mis preferencias, y me parece injusto de su parte.

El último fin de semana se realizó la ceremonia de los Premios Óscar, y ambos somos cinéfilos. Amamos ver películas juntos y nos hemos dado el tiempo para ver casi todas las que estaban nominadas a mejor película.

Es por ello que la invité a mi casa, como todos los años, para que ambos disfrutemos de la premiación, pero, cuando empezó, Diana empezó a llorar de emoción al ver a su actor favorito, Rami Malek, de “Bohemian Rhapsody”.

Le comenté que me parecía tierna su actitud, y ella al escuchar eso me abrazó y me preguntó: “Tú también crees que ganará, ¿verdad?”. Le fui sincero, y le dije que no, porque me parecía que la actuación de Malek estaba por debajo de la de Dafoe.

Ella me hizo a un lado y se sentó enojada. Intenté hacerle entender mis razones de por qué prefería que gane Willem Dafoe, pero fue inútil. Doctora, nunca la había visto así. Traté de relajarme y hacer como si nada hubiera pasado, pero ella insistía en lo mismo, sin dejarme ver la televisión.

Doctora, no dejó hablar casi toda la ceremonia y estaba esperando el momento más importante: la premiación a la mejor película, y ella seguía con el tema, así que le pedí que, por favor, se fuera de mi casa. Sé que quizás no fue lo correcto, pero no iba a soportar que me arruinara la noche con sus engreimientos. Ahora, ella no quiere hablarme y yo no quiero pedirle perdón, ¿qué me aconseja hacer?

Hugo, botarla de tu casa no fue lo correcto. Ambos deben conversar y pedirse perdón. Si quieres arreglar el problema, deja el orgullo y da el primer paso.

