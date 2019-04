Discutimos por ver una serie

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Tito (40 años, Chorrillos). Señora Moro, le escribo porque espero que me pueda dar un buen consejo, que me permita enseñarle el periódico a Gabriela, mi pareja.

Resulta que este año empezamos a convivir. Conozco a Gabriela desde hace un par de años, y tras muchas idas y vueltas decidimos que la convivencia era lo mejor para nuestra relación.

Poco a poco hemos ido comprando cosas para nuestra comodidad. No es la primera vez que convivo, así que sabía que nos tomaría algo de tiempo acostumbrarnos al ritmo de cada uno, pero hasta ahora nuestro único tema de discusión ha sido el poder ver juntos una serie.

Ella compró en enero una cuenta de Netflix, la más sencilla, y acordamos ver juntos un capítulo de una serie cada noche. Ponernos de acuerdo sobre qué serie fue un dolor de cabeza. Estuvimos viendo “Friends” hasta que me aburrí y le perdí el ritmo. Luego seguimos con “Stranger Things”, pero Gabriela veía algunos capítulos sin mí, se adelantaba. Eso me molestó, porque si iba a hacer eso, entonces lo mejor era que cada uno tuviera su propia cuenta, pero ella se ha empecinado en que veamos juntos una serie.

Cuando me he negado a ver algún capítulo que ella ya había visto antes, Gabriela no hacía otra cosa que chantajearme con el sexo y yo débil he aceptado todo lo que ella me ha dicho, aún viendo series que no son de mi agrado.

El punto es que no hay noche que no discutamos por las series. Le he dicho que mejor cada uno tenga su cuenta y listo, pero no entiende, ni lo acepta. Señora Moro, ¿qué me aconseja?

OJO CONSEJO:

Si existen tantas discrepancias, lo mejor es que cada quien tenga su cuenta para ver cómodamente sus series. No tiene sentido discutir por ese tipo de cosas.

HAY MÁS...