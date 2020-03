Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sofía (28 años, Independencia). Doctora Moro, estoy furiosa con mi chico. No puedo creer que siga creyendo en la inocencia de Luciana León. Esto ha hecho que discutamos fuertemente el último domingo.

Después de lo que salió en el programa Cuarto Poder para mí quedó evidenciado que León se aprovechaba de su cargo como congresista de la república para pedir favores a ministros.

Esos chats difundidos por este medio de comunicación así lo demuestran. Definitivamente esta señorita tiene mucho que explicar a las autoridades. Sin embargo, José Luis, mi novio, cree que esas conversaciones de WhatsApp entre la congresista y su hermano Rómulo León Romero son falsas o se han tergiversado.

A mi chico siempre le ha gustado esta parlamentaria. Desde que ella ingresó al Congreso, José Luis mostró admiración por su belleza. "¡Qué guapa es Luciana León!, seguro que como modelo conseguiría trabajo al toque. Con ese rostro tan angelical sería incapaz de fallarle a la gente que votó por ella", me dijo una vez.

Siempre que salían publicadas noticias de ella en los periódicos, mi chico se quedaba contemplando sus fotos. Así lo sorprendí en varias ocasiones. Esto no me generaba gran molestia, señora Magaly, sin embargo, lo que sí me enfada es que se ciegue ante los hechos.

Desde el último domingo que discutimos no hemos vuelto a hablar. Él es un necio. Sin embargo, lo extraño y tengo muchas ganas de llamarlo. ¿Cree que debo dar mi brazo a torcer?

Ojo al consejo

Estimada Sofía, me parece que el motivo de la discusión con tu novio es una exageración. No tienen por qué apasionarse con un tema como este. Considero que ambos deben respetar las opiniones del otro. Esto es fundamental en una pareja. Te sugiero que hagas a un lado tu orgullo y converses con tu novio. No vale la pena discutir por esto. Mucha suerte.