Leticia (28 años, Santa Anita). Doctora, me siento muy cansada y harta de Pedro, un patán completo. No sé cómo me fui a fijar en un ser tan despreciable como él.

Hace cuatro años, cuando nos conocimos en el trabajo, nació entre nosotros una buena amistad y después creí que empezaba a enamorarme. Sin embargo, nunca pude iniciar una relación con él, porque aún amaba a mi ex. Por esta razón, siempre fui honesta y le dije que no podíamos estar juntos, que yo aún no cerraba las heridas que me dejó mi antigua pareja.

No sé si realmente lo entendió, pero insistió con su cortejo y, para ser sincera, no me era indiferente. No obstante, ya ha pasado mucho tiempo desde aquella vez, pero al parecer él siente que tiene una chance conmigo y no pierde oportunidad para proponerme indecencias, pese a que ahora ya no somos nada. Ya le he dicho que no estoy interesada, pero no entiende y cree que yo soy la misma de antes, que podemos pasar momentos juntos.

La semana pasada, para mi mala suerte, coincidimos en una fiesta, y al verme bailando como otro chico se puso histérico y nos echaron de la reunión por su culpa.

Cuando le reclamé por qué se comportaba así, me dijo que soy suya y de nadie más. Él cree que le pertenezco, doctora. ¿Puede creerlo? A sus ojos, soy simplemente un objeto. Indignada por su respuesta, lo empujé y me fui.

Ahora no sé qué hacer. Incluso he pensando en ir a hablar con su familia para que converse con él. No puede ser que siga creyendo que nosotros tenemos una posibilidad.

OJO CON ESTO

Leticia, conversa con él seriamente y ponle en claro tus decisiones. De lo contrario, adviértele que tomarás otras medidas porque lo que hace es acoso. Suerte.