René (30 años, San Miguel). Doctora Magaly, me encuentro muy angustiado por la situación que estoy viviendo con Korina, mi novia.

Tenemos tres años de relación. Desde hace dos convivimos y ahora ella está embarazada. Tiene cinco meses de gestación.

Cuando recibimos la noticia saltamos en un pie de alegría. Empezamos a planear muchas cosas como, por ejemplo, de qué color pintaríamos el cuarto del bebé, el tamaño de su cuna, en qué clínica daría a luz, etc.

Así fueron los tres primeros meses hasta que noté que Korina tenía días en los que estaba muy sensible y se ponía a llorar por todo y había otros en que estaba muy irritada, no quería que la acariciara ni que le hablara.

Saqué cita con su ginecóloga para contarle lo que estaba sucediendo con Korina y me dijera a qué se debían esos cambios.

La doctora me explicó que en las embarazadas es normal este tipo de actitudes durante la gestación. En este periodo suelen estar muy sensibles y lo que más desean es ser comprendidas, pero, sobre todo, sentirse amadas.

Me recomendó que dialogue con ella y que trate de entenderla. El problema es que me resulta difícil. Korina tiene días en los que llora por todo, telenovelas que antes calificaba de ridículas ahora la hacen llorar y se enoja conmigo cuando le pido que no haga esfuerzos físicos. Ella me contesta que no es una inútil y que no la moleste.

Doctora, el embarazo la cambió. ¿Qué puedo hacer para que Korina modifique su carácter y me trate bien?

Ojo al consejo

Estimado René, te aconsejo que converses tranquilamente con Korina, hazle ver tu preocupación.

Por otro lado, es verdad lo que te dijo la doctora. En esta etapa, las embarazadas sufren muchos cambios que afectan su estado de ánimo. Trata de entender esto. Dale amor y comprensión. Por último, recurrir a un psicólogo sería de gran ayuda también. Suerte.