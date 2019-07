A él le gusta verme con otro: "Él comenzó a pedirme que esté con más hombres"

Por: Magaly Moro

Gissell (24 años, San Isidro). Hace una semana terminé mi relación de 1 año y 4 meses con mi novio. Al principio, él era muy afectivo, de trato delicado, romántico, buen amante y poco a poco me fui enamorando profundamente, entregándome en cuerpo y alma.

Después de algunos meses fui notando ciertos cambios, sobre todo, en la intimidad. Mi entonces pareja se volvió algo tosco, me decía palabras subidas de tono y comenzó a solicitarme algunas cosas para satisfacer sus apetitos sexuales: juguetes eróticos, disfraces, bailes, fotos, videos, audios, escenarios diversos, cada vez con más frecuencia.

Lo más extraño que sucedió fue cuando fuimos al cumpleaños de uno de sus amigos. Después de divertirnos nos alojamos en una habitación a oscuras, mi novio y yo nos desnudamos, pero antes de empezar a intimar, salió de la habitación. Al poco tiempo volvió y nos dejamos llevar. Después de algunos minutos me di cuenta que no era mi pareja, sino su amigo, el dueño del departamento. Entre los dos habían acordado estar conmigo. Me asusté pero me preguntaron si estaba de acuerdo, de lo contrario, no harían nada: acepté. Fue extraño, pero ahí no quedó. Él comenzó a pedirme que esté con más hombres.

No voy a negarle que disfruté cada momento vivido, pero sentí que llegó el momento de parar. Fue una decisión que tomé por varios factores que prefiero no revelar. También decidí terminar la relación. Ahora mi ex me busca y me ha prometido que no va a pedirme lo mismo nunca más. No sé si creerle. ¿Qué me aconseja, doctora?

OJO CONSEJO:

Gisell, si sientes que la situación te enferma y te pone en peligro, aléjate. Es como con cualquier vicio. La persona a tu lado no es sana para ti. Busca tu tranquilidad.