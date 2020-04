Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Andrea (26 años, Surquillo). Doctora Magaly, estoy muy cansada de la percepción que tiene mi enamorado de mí. Lo que sucede es que desde muy pequeña mi madre siempre me ha enseñado a cuidarme la piel, el cabello, en realidad toda mi imagen personal. Me ha inculcado que la apariencia es importantísima, por eso trato de mantenerme arreglada siempre, pero esto no es bien visto por mi actual enamorado.

Renato está conmigo desde hace seis meses y aunque al comienzo me decía que le encantaba que me preocupara mucho por mi apariencia, ahora piensa que soy una superficial. Me critica constantemente, “gastas tu plata en esas estupideces, es algo demasiado banal. Ocúpate de estudiar”, suele expresar. Doctora, las cosas no son como él las ve, claro que estudio y cada cierto tiempo me estoy metiendo a cursos online para reforzar mi formación en administración, solo que Rena no entiende que lamentablemente en el mundo laboral “como te ven, te tratan”.

Antes de que ocurra la cuarentena, tuvimos una fuerte discusión porque quedamos en ir a una cafetería en San Isidro a la salida de mi trabajo. Yo tenía un look sport elegante porque venía de trabajar, es el código de vestimenta de mi centro laboral, y cuando me encontré con Renato, él estaba con un short deportivo y un polo suelto. Se molestó muchísimo porque pensó que lo quería humillar, pero no fue así. “Quieres que todos se burlen de mí, ¿verdad?”, me repetía en cada paso que dábamos. Realmente no sé qué hacer. Necesito su ayuda.

Ojo al consejo

Querida Andrea, no tienes por qué sentirte mal por querer arreglarte un poco. Si Renato realmente te quiere, tiene que aceptarte tal y como eres, eso incluye tu gusto por mantener una buena imagen. No creo que preocuparte por tu aspecto físico significa que seas superficial. Lo mejor será que hables con él y si persiste en criticarte, dale fin a tu relación.