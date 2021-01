Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Diana (32 años, San Martín de Porres) Doctora Magaly, en dos semanas me caso y no sé si estoy tomando la decisión correcta. Mis amigas me dicen que estoy pecando de tonta y mis padres ni hablar, están molestos conmigo desde que les anuncié mi matrimonio.

Javier me pidió la mano después de nueve meses de noviazgo y, aunque parezca apresurado, acepté porque estaba segura que era el hombre de mis sueños: divertido, inteligente y todo un profesional. Creí que por eso mismo mis padres lo aceptarían en su momento, pero creo que la diferencia de edad y su pasado los terminó por asustar.

Sucede que mi prometido es doce años mayor que yo y ha tenido cuatro esposas. Sé que suena terrible, pero mi pareja me contó todo desde la primera cita. Según él, ellas eran unas brujas tóxicas que le hacían la vida imposible y que solo querían su dinero.

El problema es que una de ellas resultó siendo prima de Sofía, mi mejor amiga. ¡El mundo es tan chico, doctora! Obviamente, Sofi le preguntó de todo y, de acuerdo con su prima, Javier es un hombre manipulador y un mentiroso patológico. “Gracias a Dios me separé de él. Estaba loco”, le dijo.

Ahora no sé qué pensar, señora Moro. O sea, confío plenamente en Javier, pero hay algo que no me termina de convencer del todo.

He pensado en llamar a sus otras tres ex esposas, pero al mismo tiempo me da miedo saber la verdad. ¿Y si Javier me está mintiendo? Por favor, dígame qué puedo hacer en este caso. Estoy muy confundida.

Ojo al dato

Diana, ante todo te pido tranquilidad, pues aún estás a tiempo de cambiar de opinión. No te quedes con la duda.

Lo que debes hacer es hablar con sus ex esposas y escuchar el otro lado de la historia. Además de ello, exígele una explicación a Javier.

Si resulta ser todo cierto, no temas en cancelar el evento. Tu bienestar está por encima de todo. Suerte.