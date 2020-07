Magaly Moro

Mariana, 30 años (Lince). Señora Moro, estoy que ardo en ira por la conducta de Julián, mi pareja desde hace 11 años. A estas alturas ya deberíamos estar casados, pero el grado de inmadurez de mi novio es asombroso y recién he abierto los ojos.

Resulta, doctora, que apenas se levantó la cuarentena Julián se juntó con un grupo de amigos a jugar play. Me indigna esta situación porque yo tuve COVID-19 y aunque fui asintomática, gracias a Dios, pensé tontamente que lo primero que haría mi "compañero de vida" apenas pudiéramos salir, era venir aunque sea unos minutos a mi casa. No obstante, Julián decidió juntarse con un grupete de irresponsables que parecen no estar al tanto de la situación por la que atraviesa el país. No solo me molesta que no esté en sus prioridades, sino que además se exponga juntándose con más de 10 personas y en un distrito que queda lejísimos de donde vive. Lo peor es que tampoco me ha dicho para vernos pese a lo enojada que estoy.

Cuando me contó, el miércoles pasado, que la estaba pasando muy bien, que necesitaba relajarse, me dolió tanto que quebré en llanto en pleno almuerzo. Mi familia se alarmó y me preguntó qué ocurría y les conté lo que había hecho Juli. Fue un gran error, porque ahora no lo quieren ver ni en pintura por desconsiderado. Señora Moro, yo lo amo pero siento que pierdo mi tiempo y creo que esta es una prueba para apartarme de él. Julián ni siquiera quiere que convivamos. ¿Qué hago? Me siento confundida.

Ojo al consejo

Querida Mariana, entiendo que sientas mucha cólera, cualquiera lo sentiría en una situación como esta. Te sugiero conversar seriamente con Julián sobre lo que sientes y las expectativas que tienes de la relación; si notas que no quiere comprometerse con nada, entonces es momento que dejes de perder tu tiempo y aléjate. Mereces una persona que te priorice. Suerte.