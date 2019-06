Ella cree que el perro es su hijo: "Su amor perruno sobrepasa cualquier lógica"

Francisco (28, Surco). Señora Moro, me encuentro en una situación totalmente descabellada y necesito tomar una decisión de la cual no me arrepienta después. Para que entienda mi confusión, procedo a contarle mi historia. Soy un hombre que cuida y quiere a los animales, mis padres siempre me inculcaron el respeto por cualquier ser vivo; sin embargo, en las últimas semanas ha crecido en mí un odio por “Pekis”, el perro de mi novia, un schnauzer insoportable.

Junto a María José llevo un año, es una chica muy inteligente, guapa, comprensiva y, en la intimidad, simplemente lo mejor que me ha pasado en la vida. No obstante, no todo es felicidad porque empiezo a creer que tiene un problema psicológico.

Cuando la conocí, Majo me contó que tenía una mascota que amaba y bueno, me pareció muy tierno. Las pocas veces que fui a su casa, noté que era demasiado cariñosa, que llamaba hijo a “Pekis” y que este gozaba de ciertos engreimientos que tranquilamente envidiaría un ser humano.

El problema con mi pareja se ha desencadenado a partir de los seis meses, cuando empecé a frecuentarla más y noté que su “amor perruno”, como ella lo describe, sobrepasa cualquier lógica. Le habla, le celebra los cumplemeses con torta, no podemos viajar porque no hay quien lo cuide, tiene un presupuesto de gastos para el animal, le compra ropa, en fin, prácticamente lo trata como si fuera un bebé. Incluso, le molesta que yo no lo reconozca como hijo, pero no pretendo hacerlo. Yo amo a Majo, pero me desquicia ese amor por su mascota. ¿Qué hago?

OJO, CONSEJO

Querido Francisco, intenta conversar con Majo y hacerle entender tu molestia. Lleguen a un acuerdo sin obligarse a nada. Ella ama a su perro y debes respetarlo. Suerte.