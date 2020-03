Magaly Moro

Cristian (27 Años, Miraflores). Doctora Magaly, tengo una relación de casi cinco años con mi pareja que se llama Natalia. Siempre nos fue bien en todo. Ella y yo confiamos mucho el uno en el otro, tenemos un trato muy amical pero a la misma vez bastante apasionado. Aunque suene poco creíble, casi nunca peleamos, tenemos una convivencia agradable por eso somos, ante los ojos de otros, la pareja perfecta.

Sin embargo, en estas últimas semanas hemos tenido problemas en el aspecto sexual. Sucede que cada vez que hacíamos el amor teníamos encuentros bastante prolongados, solíamos durar muchas horas. No obstante, las últimas veces hemos durado menos de 1 hora y haciendo nuestro máximo esfuerzo, lo cual es muy, pero muy poco a lo que estábamos acostumbrados. A razón de ello, mi novia me estuvo haciendo bullying de manera constante diciendo que ya no le cumplo como antes, que soy impotente o, peor aún, “que ya no le llevo el ritmo”. “Seguro es porque estás gordito. Amor, ya no me deslumbras como al inicio” , comenta a menudo entre carcajadas. Al principio lo tomé como broma, pero ya lo hace tantas veces al día que me fastidia.

Yo la amo, pero me hace sentir muy mal con los comentarios que me da con respecto a mi desempeño íntimo. En realidad, yo no sé qué me está pasando, no sé si esto se debe al estrés por lo que está aconteciendo en el Perú o se deba a otro factor. Me incomoda mucho, siento que no estoy sirviendo como hombre. ¿Qué me aconseja, usted?

Ojo al consejo

Estimado Cristian, lo más probable es que se debe al estrés debido al caos que estamos afrontando como país. Sin embargo, lo mejor es que consultes con un especialista cuando el período de aislamiento termine. Por otro lado, si los comentarios y burlas de tu conviviente te causan incomodidad, lo mejor es que hables con ella y le cuentes lo que estás sintiendo. Mucha suerte.