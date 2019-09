Magaly Moro

Cristopher (30 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, conocí a Dayana hace cuatro meses en una discoteca gracias a amigos en común. Desde que la vi, me pareció una chica guapa e interesante. Por eso, cuando me enteré que vivía cerca de mi casa, me ofrecí a acompañarla. Antes de llegar a su departamento, nos despedimos y quedamos en vernos un fin de semana.

Así fue. Dos semanas después, la cité en la Plaza San Martín. Recuerdo que llegué con cinco minutos de retraso. Apenas me vio, puso una cara larga y me gritó como si fuera su enamorado. Le pedí disculpas una y otra vez hasta que se le pasó el enojo.

Fuimos a un bar y allí logré sacarle una sonrisa. Le propuse ir a bailar a una discoteca y no solo aceptó encantada, sino que sorprendentemente me dio un beso en los labios.

En la discoteca, me pidió un selfie y luego sugirió que suba la foto a mi Facebook. Antes de que le respondiera, quiso ver mi teléfono celular para revisar mi WhatsApp. Esto colmó mi paciencia y me molesté. Dayana se dio cuenta y empezó a darme de besos y a pedirme perdón.

Una semana después, me invitó a una pollada en Breña. Yo no quise ir, pero debido a sus insistencias, acepté. Cuando me vio, me besó, me tomó de la mano y me presentó ante sus amigos como su novio.

En ningún momento hablé con ella sobre tener una relación seria, solo hemos salido cuatro veces. Dayana es una chica linda, me gusta, pero no quiero nada formal. ¿Cómo hago para "terminar" con ella sin herirla?

Ojo a consejo

Estimado Cristopher, debes hablar seriamente con Dayana para que no se siga haciendo ilusiones. Es inevitable que se sienta mal por lo que le dirás, pero es mejor que sepa la verdad. En tu caso, en ningún momento le propusiste iniciar una relación, entonces no debes sentir culpa por lo que ella imaginó. Quizás ella sea un poco inmadura. Mucha suerte.