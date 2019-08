Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ernesto (39 años, Pueblo Libre). Doctora, estoy arruinado. Mi desgracia tiene origen en la belleza y sensualidad de Camila, una mujer que me está volviendo loco.

Cuando la conocí, pensé que lo nuestro se basaba en vivir momentos de gran disfrute sexual. Eso fue lo que ambos acordamos, aunque siento que se está volviendo para mí una obsesión o algo más intenso. No me atrevería a decir que es amor, ¿o tal vez sí? No sé cómo definirlo, pero quiero pasar el tiempo con ella y no solo para disfrutar del sexo; también me gustaría compartir momentos románticos a su lado. Sí se lo he dicho, pero ella insiste en que lo nuestro está bien así. Llevo siete meses en esta situación y me lastima, pero ella me gusta mucho.

Ayúdeme, doctora. Me sorprende que Camila sea tan fría y calculadora. Los únicos momentos en los que parece tener sentimientos es cuando se entrega a mí, en la oscuridad de una habitación. Ella es dulce, amorosa, sensual, lo que cualquier hombre desearía; pero no cree en los sentimientos. Cuando le hablo de amor, se ríe y me pregunta: “¿Estás hablando en serio?”, como si le estuviera diciendo que existe Papá Noel o el Hada de los Dientes.

A veces pienso que solo necesita tiempo porque está dolida; quizás algún antiguo amor la lastimó. No le gusta hablar de eso, por eso no sé el motivo de su actitud. Si tan solo yo hubiera previsto que me iba a enamorar de ella, tal vez nunca hubiera aceptado tener encuentros íntimos.

¿Qué puedo hacer, señora Moro? Me siento un tonto, como si tuviera que rogarle para estar juntos. Me he hecho demasiadas ilusiones a su lado.