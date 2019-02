Ella me pasó su mala suerte

Por: Magaly Moro

Víctor (34 años, Los Olivos). Señora Moro, aunque mi historia parece sacada de una comedia interpretada por Adam Sandler, es real.

Tengo una relación de seis meses y medio con Susan, a quien conocí en una reunión familiar. Susan es la mejor amiga de mi prima. Cuando nos conocimos, congeniamos muy rápido, porque a ella le gustaban casi las mismas cosas que a mí. No pasó mucho tiempo y le pedí que fuera mi enamorada. Todo estaba marchando de maravilla, hasta que me di cuenta de algo un poco extraño e inusual.

Desde que Susan llegó a mi vida, todo me ha salido mal. En un inicio, pensé que era pura casualidad; pero con el pasar de los meses la situación empeoró. Primero, perdí el trabajo; luego, mi papá se enfermó; a las semanas, Duddy, mi perrito de la infancia, murió. Mi vida era un drama.

Señora Moro, cuando me pasó todo eso, le pregunté si a ella normalmente le iba mal y me contó que desde niña nunca nada le ha salido como quería; por eso ella prefería no planear y siempre dejaba que su vida fluyera. Al oír eso, me dio un escalofrío; no pensé que algo así podría pasar. Para evitar que se sintiera mal, no le comenté lo que pensaba.

Actualmente, estoy sin trabajo desde hace dos meses. Mi papá está mejorando cada día, aunque su rehabilitación es lenta. Yo la quiero muchísimo, pero tengo temor de lo que me pueda pasar. Necesito ejercer mi carrera de ingeniero y siento que a su lado no voy a conseguir nada. ¿Cree que sería una mala persona si la dejo por pasarme su mala suerte?

OJO CONSEJO:

Estimado Víctor, quizás todo se trate de una gran coincidencia. Sin embargo, si no estás contento en una relación, lo mejor es dar un paso al costado. Mucha suerte.

