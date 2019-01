Ella me quita la pensión

Rodrigo (68 años, Ventanilla). Doctora Moro, me siento muy triste con Carmencita, mi esposa. Ella y yo nos llevamos 15 años de diferencia y siempre hemos sido una pareja feliz. Aunque su carácter es difícil, yo la sigo amando.

Sin embargo, hay una situación que me disgusta mucho, y es que ella se queda con casi toda mi pensión y se la gasta en comida, ropa, salidas con sus amigas y a mí ya no me alcanza para darme mis gustos.

Es que Carmencita siempre fue muy pretenciosa y esa fue precisamente una de las características que más me gustó de ella.

Yo estoy dispuesto a seguir comprándole lo que desee, pero no puedo seguir quedándome sin un céntimo, eso sí que no. Lo complicado es que no sé cómo decírselo sin ofenderla. Ella siempre dice que estaría dispuesta a dar todo por mí, me atiende como me gusta, cocina rico y se hace cargo de la difícil tarea que es mantener la casa limpia y en orden. Por todo eso creo que ella merece que yo le retribuya de alguna manera.

Aunque debo admitir que he llegado a pensar que sigue conmigo por lástima y para que pueda vivir de mi pensión.

Me siento mal por eso, hasta creo que empiezo a deprimirme porque creo que me utiliza. La verdad, señora Moro, es que estoy confundido. Creo que me estoy engañando para no ver la realidad.

Soy una persona de edad y esas situaciones pueden hacerme daño al corazón.

Querida doctora, bríndeme un consejo, siento que me volveré loco pensando que se va con otros hombres y lo goza con el dinero de mi pensión, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Rodrigo, antes de sacar conclusiones conversa con tu esposa y explícale lo que te perturba. El diálogo es el mejor camino. Si ves que su actitud persiste, aléjate.

