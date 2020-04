Magaly Moro

David (38 años, Rímac). Estimada doctora Moro, le saluda un fiel admirador de su columna que espera pueda esclarecer sus dudas con sus brillantes consejos. Le cuento que desde los veinte años me he dedicado al rubro del entretenimiento, animando fiestas infantiles y llevando felicidad a niños y adultos. Sí, doctora, soy un payaso orgulloso de su oficio y no me avergüenzo de serlo. Es un trabajo honrado que me ha permitido llevar un pan a la mesa para alimentar a mi familia. Sin embargo, este último mes ha sido devastador para mí.

El odiado coronavirus me ha arrebatado mi único sustento de vida y mi esposa no está para nada contenta con ello. Alicia, mi mujer, se mostró comprensiva las primeras semanas, pero pronto se hartó de que no contribuyera con la economía del hogar. Ella apenas gana el sueldo básico y, gracias al teletrabajo, puede continuar pagando nuestras deudas, pero no es suficiente para asumir los gastos de nuestras dos hermosas hijas, de tres y cinco años.

He intentado pedir dinero prestado, pero todos mis allegados me contestan que están en las mismas. Por ello, no insisto más y solo les deseo lo mejor. De todas formas, igual no puedo evitar sentirme terrible. Los reclamos de mi esposa me hacen sentir como un inútil y estoy pensando seriamente en salir a la calle para vender cualquier cosa que me genere ingresos. ¿Qué hago si mi familia me necesita y yo no puedo darles lo que se merecen? Estoy muy desanimado.

Ojo al consejo

David, lamento la difícil situación que atraviesas en estos instantes, sin embargo, te aconsejo que no tomes decisiones apresuradas. Piensa en tu familia, pues sin salud no podrás estar a su lado. Por otro lado, habla con tu esposa y hazle entender que no tener trabajo escapa de tus manos. En lugar de discutir tienen que estar más unidos que nunca. Mucha suerte.