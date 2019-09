MAGALY MORO

magalymoro@grupoepensa.pe

Bryan (32 años, Villa El Salvador). Doctora Moro, hace cuatro meses conocí a Samantha, una joven profesora de 30 años, en un paradero del Metropolitano. Desde que nos vimos, nos gustamos mucho. Ella era supertierna y emprendedora, siempre estaba buscando qué hacer, eso me encantaba. Poco a poco se fue formando una linda relación; era muy compatible conmigo, nos comprendíamos en todos los aspectos, sobre todo en la intimidad.

La conexión era maravillosa, amaba estar entre sus brazos, me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo, porque pensaba que no existía una mujer perfecta para mí. No obstante, todo se arruinó cuando le conté que mi anterior pareja me terminó porque yo soñaba con casarme.

Desde ese momento, Samantha cambió demasiado, ya no quería que la vea muy seguido y empezó a ponerme condiciones para intimar; solo quería tener encuentros fugaces. Me dolía mucho verla con esa actitud tan fría.Hace dos semanas que no me responde mis llamadas ni los mensajes. El domingo pasado me encontré con su hermana y me dijo que “Sami” se asustó cuando le comenté sobre mi expareja, porque pensó que yo le pediría lo mismo en poco tiempo y ella le tiene terror al compromiso.

Doctora, ahora que conozco su manera de pensar, no sé si insistir en buscarla porque ella y yo tenemos otros intereses con respecto a la relación. A mí me gustaría formar una familia numerosa, pero ella no quiere nada formal, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Bryan, tómalo con calma, es una persona que recién conoces como para querer formalizar. Por otro lado, Samantha es libre de escoger si quiere tener algo formal o no, y si ambos tienen diferentes intereses de vida, quizás no son tan parecidos como solías pensar; lo mejor es que ya no la busques y construyas tu futuro con otra persona. Tranquilo, ya llegará la indicada.