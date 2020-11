Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Alejandro (27 años, Comas). Estimada doctora Moro, necesito con urgencia su consejo. Desde hace días discuto incansablemente con mi enamorada y ya no tolero más esta situación.

El problema es que Juliana está obsesionada con hacer turismo. Hace dos semanas me dijo que quería viajar a Machu Picchu y que iba a reservar los pasajes de viaje al Cusco y los boletos de entrada a la ciudadela inca.

Ella prácticamente dio por hecho que yo estaría de acuerdo y solo me pidió que le diga mis fechas tentativas. Apenas la escuché, le reclamé por qué no me preguntó primero mi opinión y le dije que no estaba de acuerdo con sus planes de viajar.

Le expliqué que no me parecía correcto hacer turismo en estos momentos en que el país está viviendo una pandemia y que lo mejor era no arriesgarnos porque el peligro de contagiarnos con COVID-19 persiste.

Traté de que Juliana me entendiera, pero no fue así. Me dijo que yo no comprendía que su sueño era conocer el santuario histórico y que debíamos aprovechar que los turistas peruanos ingresaban al lugar de forma gratuita.

Aseguraba que sí podíamos viajar siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, pero yo no estoy muy seguro de eso. Creo que debemos evitar los riesgos. Amo a Juliana y me gustaría complacerla. Yo también quisiera conocer la ciudad del Cusco y Machu Picchu. No obstante, creo que estoy en lo correcto en negarme a que viajemos. Nuestra salud es lo primero. ¿Qué opina, doctora?, ¿debería aceptar este viaje de turismo?

Ojo al consejo

Estimado Alejandro, entiendo tu preocupación. Sin duda, el riesgo de contagio está presente. Lo ideal es permanecer en casa. Sin embargo, creo que es posible hacer turismo tomando las medidas de seguridad. Esperen un par de meses más para viajar. Todo dependerá de la evolución de la pandemia. Para esa fecha podrán tomar la mejor decisión. Suerte.