Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Fernando (30 años, Lince). Estimada señora Magaly, ya no tengo más paciencia y estoy dispuesto a terminar de una vez mi relación amorosa, pero primero necesito saber si estoy haciendo lo correcto.

Kathy ha sido mi novia desde hace cinco años. Ella es menor que yo por cuatro años, pero eso jamás constituyó un problema para nosotros. Siempre hemos sido una pareja de perfil bajo, no me gusta compartir mis cosas en redes sociales para nada, no le veo el sentido. Sin embargo, yo acepto que Kathy postee una foto nuestra de vez en cuando. El problema radica en que mi chica no deja de usar TikTok todo el día, ¡se lo juro!

Desde que amanece está en la bendita aplicación y hasta se duerme con el celular en la mano, mientras que yo tengo que trabajar, cocinar y hacer todas las tareas de casa. Lo peor de todo es que a Kathy le parece graciosa la situación y tiene el descaro de grabarme diciéndome: “Qué lindo te ves trapeando, Esperancito”. Su actitud me resulta desagradable y terriblemente inmadura para la edad que tenemos. Incluso he tenido que desinstalarle la aplicación para que haga algo productivo durante el día.

Yo entiendo que está aburrida en nuestro hogar, ya que le he pedido que no salga por ningún motivo, pero me parece que se está aprovechando de la situación. Así ha sido durante los últimos cuatro meses, doctora. He estado pensándolo y creo que lo mejor será que nos demos un tiempo, pues no estoy dispuesto a soportar más niñerías. ¿Estoy haciendo bien? La leo.

Ojo al consejo

Estimado Fernando, te sugiero que antes pienses bien las cosas y no te precipites. Lo ideal es que hables con Kathy y le digas seriamente que eso no puede seguir así. Puede que ella lo esté tomando a la broma porque aún no siente que su obsesión está afectando la relación, por eso la comunicación es importante. Ambos tienen que llegar a un acuerdo. Suerte.