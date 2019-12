Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Carlos ( 32 años, Independencia). Doctora Magaly Moro, estoy un poco cansado de la obsesión de Naomi, mi enamorada, por las telenovelas.

Todo los fines de semana en lugar de salir a pasear conmigo, me invita a ver los capítulos que se ha perdido por cuestiones de trabajo.

Las primeras veces no me hacía problemas y trataba de entender la trama dramática de esas ficciones, pero es demasiado para mí, ya no puedo, no me gusta y no me parece justo tener que ver novelas solo porque a ella le gusta. ¿Es muy injusto, verdad?

Yo quiero salir, pasear, ir al cine, pero Naomi siempre está enganchada con alguna historia distinta. YouTube es su aliado, se puede pasar días enteros viendo los videos y cuando le hablo ni caso me hace.

¿Sabe qué es lo peor?, que incluso ve hasta cinco novelas a la vez y tres de esas son repetidas, es decir, ya las vio hace tiempo como, por ejemplo, "Betty, la fea", "Pasión de Gavilanes" y "La usurpadora". ¡Por Dios, doctora!, eso veía mi mamá, son recontra antiguas.

La verdad que este gusto excesivo de mi pareja me está atormentando. No puedo tener una conversación alturada con ella sin que suene su celular con una nueva notificación de YouTube indicando que ya se subió un nuevo capítulo. Es estresante.

Realmente necesito que me oriente para saber cómo actuar. Si bien tengo dos años con Nao, no quiero pasar toda mi vida con una persona que solo está dispuesta a ver telenovelas. ¿Estoy mal por pensar de esa manera? ¡Ayúdeme!

Ojo al consejo

Querido Carlos, no puedes cambiar los gustos de Naomi porque eso sería alterar su esencia; sin embargo, sí puedes hablar con ella para que disfrute de sus novelas de manera limitada y sobre todo, las evite cuando esté contigo, ya que no es un gusto compartido.

No la juzgues, por el contrario, entiéndela y traten de llegar a un acuerdo, de eso se trata una relación. Mucha suerte.