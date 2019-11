Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rafael (21 años, Surquillo). Doctora Magaly, desde hace unas semanas la estoy pasando muy mal. Resulta que terminé con mi enamorada Rosa, con quien estuve 5 años. Nosotros nos conocimos en el colegio, allí nos hicimos pareja.

El tiempo que estuve con ella fue maravilloso; sin embargo, al salir de la escuela me di cuenta que nuestros proyectos de vida se contraponían, la quería, pero ella tenía planes muy distintos a los míos. Con todo el dolor de mi corazón, decidí terminar la relación. Ella no entendió mi punto de vista y se enfureció. Me dijo que era un mal hombre y que pagaría muy caro el dolor que le estaba causando.

En efecto, cumplió su amenaza. Rosa vive cerca a mi casa, es del barrio, todos mis amigos la conocen. Hace una semana, aproximadamente, uno de ellos me contó que Rosa estuvo difundiendo un chisme sobre mí. Según lo que me contó mi amigo, Rosa había estado diciendo que entendía a la perfección a Vania Bludau, quien en “El valor de la verdad” refirió que el tamaño del miembro viril de una expareja era parecido al del “olluquito”, porque yo también tenía dicha parte del mismo tamaño.

Desde entonces, soy la burla de mis amigos del barrio. Me llaman “olluquito” cuando me ven en la calle. Las bromas se han vuelto insoportables. He buscado a Rosa para pedirle que desmienta lo que ha dicho, no obstante, cuando he ido a su casa se ha negado a recibirme. ¿Cómo hago para que mis amigos dejen de molestarme de esa forma? Pensaba ser amigo de Rosa, pero ya no será posible.

Ojo, al dato

Estimado Rafael, entiendo tu molestia. Rosa no actuó correctamente. Debes hablar con ella sobre el tema, sigue buscándola. Por otro lado, debes pedirle, de la mejor forma, a tus amigos que dejen de molestarte con ese calificativo. Pídeles que se pongan en tu lugar. Si son realmente tus amigos, entenderán. Debes tener carácter para que este tipo de cosas no te afecten. Suerte.